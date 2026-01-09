TRAIL DE LA LUNE BLEUE

Ailly-sur-Noye Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 17:45:00

fin : 2026-03-21 20:15:00

Date(s) :

2026-03-21

Trails de 10 et 21 km.

Quand la lune devient bleue… la Sorcière revient accomplir sa vengeance.

Née des cendres de l’incendie qui ravagea la Ailly sur Noye au XVIIᵉ siècle, la légende raconte qu’une Sorcière, accusée à tort et brûlée vive, aurait juré de revenir lorsque la lune prendrait sa teinte bleutée… Cette année, son ombre plane à nouveau sur nos sentiers picards.

Que vous veniez pour vous dépasser ou simplement frissonner sous la lune, une chose est sûre l’aventure qui vous attend sera mémorable. Alors si tu ne veux pas louper ça inscris-toi!

Ce que tu vas trouver sur place

• Un trail nocturne de 10 et 21 km mais aussi des courses enfants ;

• Des décors mystérieux et des animations le long des parcours pour ajouter du frisson à ta course ;

• tout le monde sera récompensé

• Un ravitaillement bien mérité à l’arrivée.

Focus Parcours

Deux formats pour tester ton courage, à la lumière des frontales

Le 10 km — Un tracé rapide et joueur autour d’Ailly-sur-Noye. Bois sombres, sentiers sinueux et quelques montées taquines pour pimenter la nuit. Accessible à tous, mais pas sans frissons.

Le 21 km — le format emblématique du Trail de la lune bleue. Une boucle mêlant vitesse et endurance, où chaque kilomètre te plonge un peu plus dans la légende. Relances, singles forestiers, passages techniques… et une ambiance surnaturelle du premier au dernier mètre.

Deux bonnes raisons de participer

• Vivre une expérience unique où l’adrénaline et le mystère se mêlent à chaque foulée !

• Te dépasser, braver la peur et repousser tes limites.

Trail bleu 21 km >18 ans à 19:45

Trail vert 10 km >16 ans à 20:15

les courses enfants toutes les inscriptions seront reversées à l’association Lame de Joie, avec la possibilité d’ajouter un don à ta convenance à ta convenance lors de l’inscription.

En cas de vigilance météo, la rando est annulé

Course enfant 3 km 12-15 ans à 18:30

Course enfant 1,5 km 10-11 ans à 18:10

Course enfant 600 m 7-9 ans à 17:55

Course enfant 300 m 1-6 ans à 17:45

Trails de 10 et 21 km.

Quand la lune devient bleue… la Sorcière revient accomplir sa vengeance.

Née des cendres de l’incendie qui ravagea la Ailly sur Noye au XVIIᵉ siècle, la légende raconte qu’une Sorcière, accusée à tort et brûlée vive, aurait juré de revenir lorsque la lune prendrait sa teinte bleutée… Cette année, son ombre plane à nouveau sur nos sentiers picards.

Que vous veniez pour vous dépasser ou simplement frissonner sous la lune, une chose est sûre l’aventure qui vous attend sera mémorable. Alors si tu ne veux pas louper ça inscris-toi!

Ce que tu vas trouver sur place

• Un trail nocturne de 10 et 21 km mais aussi des courses enfants ;

• Des décors mystérieux et des animations le long des parcours pour ajouter du frisson à ta course ;

• tout le monde sera récompensé

• Un ravitaillement bien mérité à l’arrivée.

Focus Parcours

Deux formats pour tester ton courage, à la lumière des frontales

Le 10 km — Un tracé rapide et joueur autour d’Ailly-sur-Noye. Bois sombres, sentiers sinueux et quelques montées taquines pour pimenter la nuit. Accessible à tous, mais pas sans frissons.

Le 21 km — le format emblématique du Trail de la lune bleue. Une boucle mêlant vitesse et endurance, où chaque kilomètre te plonge un peu plus dans la légende. Relances, singles forestiers, passages techniques… et une ambiance surnaturelle du premier au dernier mètre.

Deux bonnes raisons de participer

• Vivre une expérience unique où l’adrénaline et le mystère se mêlent à chaque foulée !

• Te dépasser, braver la peur et repousser tes limites.

Trail bleu 21 km >18 ans à 19:45

Trail vert 10 km >16 ans à 20:15

les courses enfants toutes les inscriptions seront reversées à l’association Lame de Joie, avec la possibilité d’ajouter un don à ta convenance à ta convenance lors de l’inscription.

En cas de vigilance météo, la rando est annulé

Course enfant 3 km 12-15 ans à 18:30

Course enfant 1,5 km 10-11 ans à 18:10

Course enfant 600 m 7-9 ans à 17:55

Course enfant 300 m 1-6 ans à 17:45 .

Ailly-sur-Noye 80250 Somme Hauts-de-France gravityrunningexperience@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trails of 10 and 21 km.

When the moon turns blue? the Witch returns to wreak her vengeance.

Born from the ashes of the fire that ravaged Ailly sur Noye in the 17th century, legend has it that a Witch, wrongly accused and burned alive, swore to return when the moon turned blue? This year, her shadow once again hangs over our Picardy trails.

Whether you come to challenge yourself or simply to shiver under the moon, one thing is certain: the adventure that awaits you will be memorable. So if you don’t want to miss out: sign up!

What you’ll find on site

? A 10 and 21 km nocturnal trail, as well as children’s races;

? Mysterious scenery and entertainment along the route to add a little thrill to your run;

? rewards for everyone

? A well-deserved refreshment at the finish.

Course Focus

Two formats to test your mettle, by headlamp light:

10 km ? A fast, playful route around Ailly-sur-Noye. Dark woods, winding trails and a few teasing climbs to spice up the night. Accessible to all, but not without a thrill.

The 21 km? the emblematic format of the Trail de la lune bleue. A loop combining speed and endurance, where each kilometer plunges you a little further into the legend. Relays, forest singles, technical sections? and a supernatural atmosphere from the first to the last meter.

Two good reasons to take part:

? A unique experience where adrenalin and mystery mingle with every stride!

? Surpass yourself, defy fear and push back your limits.

Trail bleu 21 km >18 yrs at 19:45

Trail vert 10 km >16 yrs at 20:15

children’s races: all entries will be donated to the Lame de Joie association, with the option of adding a donation of your choice when you register.

In the event of severe weather, the race will be cancelled

Children’s race 3 km 12-15 years at 18:30

Children’s race 1.5 km 10-11 years at 18:10

Children’s race 600 m 7-9 years at 17:55

Children’s race 300 m 1-6 years at 17:45

L’événement TRAIL DE LA LUNE BLEUE Ailly-sur-Noye a été mis à jour le 2026-01-09 par OT AVRE LUCE NOYE