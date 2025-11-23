Trail de la Montagne Verte 2025 Salle polyvalent Jean Claude Tuloup Creuzier-le-Vieux

Trail de la Montagne Verte 2025

Salle polyvalent Jean Claude Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux Allier

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 13:00:00

2025-11-23

2 trais de 10 ou 21km sur les chemins des crètes de Creuzier le Vieux qui empruntent le parcours de Trail n°9 enregistré sur Vichy Communauté

Salle polyvalent Jean Claude Tuloup Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 77 45 10 mickael.basmadjian@laposte.net

English :

2 trails of 10 or 21km on the Creuzier le Vieux crest paths, using Trail n°9 registered with the Vichy Communauté

German :

2 Trails von 10 oder 21 km auf den Pfaden der Crete von Creuzier le Vieux, die den Trail Nr. 9, der bei Vichy Communauté registriert ist, nutzen

Italiano :

2 percorsi di 10 o 21 km sui sentieri della cresta di Creuzier le Vieux, utilizzando il sentiero n. 9 registrato presso la Communauté di Vichy

Espanol :

2 recorridos de 10 o 21 km por los senderos de la cresta de Creuzier le Vieux, utilizando el sendero n° 9 registrado en la Communauté de Vichy

