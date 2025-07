Trail de la pêche Voutezac

Trail de la pêche Voutezac vendredi 18 juillet 2025 19:30:00.

Trail de la pêche

Place de la Mairie Voutezac Corrèze

Début : 2025-07-18 19:30:00

2025-07-18

A l’occasion de la traditionnelle fête des pêches, le comité des fêtes organise le trail de la pêche.

Trail festif de 10 kms

A l’issue de l’épreuve, il y aura des food-truck pour la restauration et un concert avec le groupe « Les repris de Justesse » pour une animation musicale et dansante.

A 22h30: show son et lumière.

Pour s’inscrire en tant que concurrent il faut obligatoirement passer par le site ww.klikego.com. .

Place de la Mairie Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdfvoutezac@gmail.com

