Trail de la Pierre qui Tourne 2026 Salle de Sports Montrevault-sur-Èvre

Trail de la Pierre qui Tourne 2026

Salle de Sports LE FIEF SAUVIN Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 60 EUR

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 20:00:00

2026-03-29

Ne manquez pas la 7ème édition du « Trail de la Pierre qui Tourne » en 2026 !

Fief Patrimoine organise la 6ème édition du « Trail de la Pierre qui Tourne » au Fief Sauvin, le dimanche 29 mars 2026.

Au travers d’une course nature du nom du fameux menhir de Bréau, présent sur son parcours et symbole de ce trail, le parcours met en avant la vallée de l’Evre et ses coteaux escarpés. Une belle occasion de découvrir le patrimoine local !

Réputé comme l’un des plus difficiles de la région, le trail offre son lot de surprises et de beaux paysages aux passionnés de nature et sportifs aguerris qui viennent fouler les sentiers du Fief-Sauvin. .

Salle de Sports LE FIEF SAUVIN Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 23 56 59 50 contact@traildelapierrequitourne.fr

English :

Don’t miss the 7th edition of the « Trail de la Pierre qui Tourne » in 2026!

German :

Verpassen Sie nicht die 7. Ausgabe des « Trail de la Pierre qui Tourne » im Jahr 2026!

Italiano :

Non perdetevi la settima edizione del « Trail de la Pierre qui Tourne » nel 2026!

Espanol :

¡No se pierda la 7ª edición del « Trail de la Pierre qui Tourne » en 2026!

