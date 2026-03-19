Trail de la Première Bataille de la Marne à Mondement-Montgivroux

Mémorial de la Première Bataille de la Marne Mondement-Montgivroux Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le lundi 6 avril 2026, participez au Trail de la Première Bataille de la Marne dans un cadre chargé d’histoire !Tout public

Relevez le défi dans un cadre chargé d’histoire !

Le lundi 6 avril 2026, participez au Trail de la Première Bataille de la Marne, organisé par Sézanne Athlé en partenariat avec la commune d’Allemant.

Au départ du parking du Monument National de la Première Bataille de la Marne dès 8h, choisissez votre parcours selon votre niveau

• Trail de 25 km

• Trail de 12 km

• Marche nordique chronométrée de 12 km

• Randonnée pédestre de 12 km

Entre effort, nature et patrimoine, vivez une expérience sportive unique au cœur d’un site emblématique.

Inscriptions sur ledossard.com ou sur place. .

Mémorial de la Première Bataille de la Marne Mondement-Montgivroux 51120 Marne Grand Est

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English : Trail de la Première Bataille de la Marne à Mondement-Montgivroux

On Monday, April 6, 2026, take part in the Trail de la Première Bataille de la Marne in a setting steeped in history!

L’événement Trail de la Première Bataille de la Marne à Mondement-Montgivroux Mondement-Montgivroux a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme de Sézanne et sa région