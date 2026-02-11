Trail de La Rosière Place des Eucherts Montvalezan

Trail de La Rosière

Place des Eucherts 485 Rue des Eucherts Montvalezan Savoie

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

2026-07-12

Pour sa 11ème édition, le Trail de La Rosière vous en mettra plein les yeux.

Il partira de la place des Eucherts et vous emmènera parmi les plus beaux paysages de Haute-Tarentaise entre Mont-Blanc et Mont-Pourri.

Place des Eucherts 485 Rue des Eucherts Montvalezan 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 58 96 23 alinegaide@yahoo.fr

English : Trail de La Rosière

For its 11th edition, the La Rosière Trail will be a sight to behold. Starting from Place des Eucherts, it will take you through some of the most stunning landscapes of Haute-Tarentaise, nestled between Mont-Blanc and Mont-Pourri.

