Trail de la Rouquette

La Rouquette Aveyron

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

L’édition 2026 du Trail de la Rouquette a lieu le dimanche 19 juillet. 3 parcours proposés.

. Trail 8 km (300 D+) départ 9h30 (randonnée départ 9h35)

. Trail 13 km (500 D+) départ 9h (randonnée départ 9h35)

. Trail 20 km (700 D+) départ 8h30

Matériel obligatoire 250 ml d’eau + 1 verre pour le ravitaillement. .

La Rouquette 12200 Aveyron Occitanie +33 7 68 85 74 14 odeladessentiers@gmail.com

English :

The 2026 edition of the Trail de la Rouquette takes place on Sunday July 19. 3 courses on offer.

