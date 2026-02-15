Trail de la Rouquette La Rouquette
Trail de la Rouquette La Rouquette dimanche 19 juillet 2026.
Trail de la Rouquette
La Rouquette Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’édition 2026 du Trail de la Rouquette a lieu le dimanche 19 juillet. 3 parcours proposés.
. Trail 8 km (300 D+) départ 9h30 (randonnée départ 9h35)
. Trail 13 km (500 D+) départ 9h (randonnée départ 9h35)
. Trail 20 km (700 D+) départ 8h30
Matériel obligatoire 250 ml d’eau + 1 verre pour le ravitaillement. .
La Rouquette 12200 Aveyron Occitanie +33 7 68 85 74 14 odeladessentiers@gmail.com
English :
The 2026 edition of the Trail de la Rouquette takes place on Sunday July 19. 3 courses on offer.
L’événement Trail de la Rouquette La Rouquette a été mis à jour le 2026-02-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)