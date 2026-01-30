Trail de la Saint Valentin

Aubusson Creuse

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Le Trail de la Saint-Valentin est un rendez-vous emblématique à Aubusson. Un rendez-vous pour les amoureux de la course en couple ou en solo avec 2 parcours 10 ou 25 km.

Manifestation organisée par Naturaid 23 .

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 75 68 60 raiddelalicorne23@gmail.com

