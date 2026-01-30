Trail de la Saint Valentin Aubusson
Trail de la Saint Valentin Aubusson dimanche 15 février 2026.
Trail de la Saint Valentin
Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Le Trail de la Saint-Valentin est un rendez-vous emblématique à Aubusson. Un rendez-vous pour les amoureux de la course en couple ou en solo avec 2 parcours 10 ou 25 km.
Manifestation organisée par Naturaid 23 .
Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 75 68 60 raiddelalicorne23@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Trail de la Saint Valentin Aubusson a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Aubusson-Felletin