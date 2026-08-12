Trail de la sente des moines Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse

Informations pratiques

Gruchet-le-Valasse

Trail de la sente des moines

Salle Claude Laplace 250 Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:00:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Le Trail de la Sente des Moines propose

– Trails de 10 (cadets et féminines),15 ou 31 km

– Randonnées de 10 ou 13 km

Départ de la salle Claude Laplace

Trails majoration du tarif (3€) pour les inscriptions aux trails après le 21 septembre

Randos 1€ sera reversé à Octobre Rose pour chaque inscription (randonnée ou course)

Départs le dimanche 11 octobre

– Trail de 31 km à 8h45

– Trail de 15 km à 9h30

– Trail et randonnée de 10 km à 10h00

– Randonnée de 13 km à 10h05

N’hésitez à consulter le règlement de l’évènement sur notre site .

Salle Claude Laplace 250 Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie agsn76@gmail.com

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English : Trail de la sente des moines

L’événement Trail de la sente des moines Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme