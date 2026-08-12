Trail de la sente des moines Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse
dimanche 11 octobre 2026 · Salle Claude Laplace · Gruchet-le-Valasse
Informations pratiques
Gruchet-le-Valasse
Trail de la sente des moines
Salle Claude Laplace 250 Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Le Trail de la Sente des Moines propose
– Trails de 10 (cadets et féminines),15 ou 31 km
– Randonnées de 10 ou 13 km
Départ de la salle Claude Laplace
Trails majoration du tarif (3€) pour les inscriptions aux trails après le 21 septembre
Randos 1€ sera reversé à Octobre Rose pour chaque inscription (randonnée ou course)
Départs le dimanche 11 octobre
– Trail de 31 km à 8h45
– Trail de 15 km à 9h30
– Trail et randonnée de 10 km à 10h00
– Randonnée de 13 km à 10h05
N’hésitez à consulter le règlement de l’évènement sur notre site .
Salle Claude Laplace 250 Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie agsn76@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail de la sente des moines
L’événement Trail de la sente des moines Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime)
- Fête de l’été et marché nocturne Gruchet-le-Valasse 28 août 2026
- Duo du Valasse Abbaye du Valasse parking P4 Gruchet-le-Valasse 30 août 2026
- Exposition Nam Explore Les portes du silence La Laiterie Gruchet-le-Valasse 4 septembre 2026
- Visite guidée de l’abbaye, Abbaye du Valasse, Gruchet-le-Valasse 18 septembre 2026
- L’Ultra-Trail des 3 Ponts (UT3P) Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse 18 septembre 2026