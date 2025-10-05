TRAIL DE LA SOURCE Babeau-Bouldoux

Trail de la Source

Venez nous rejoindre sur cette nouvelle édition du Trail de la Source !

Des montées, des descentes, du crapahutage, des chemins roulants, de l’eau … Sans oublier une bonne ambiance !

Au programme 2 parcours 23 km D 1300D+ et 11 km 450D+

Un repas est disponible à la suite de la course (13 €)

Inscription en ligne.

Infos et inscriptions en ligne sur www.ats-sport.com .

Babeau-Bouldoux 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 04 70

