TRAIL DE LA SOURCE Babeau-Bouldoux
TRAIL DE LA SOURCE Babeau-Bouldoux dimanche 5 octobre 2025.
TRAIL DE LA SOURCE
Babeau-Bouldoux Hérault
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Trail de la Source
Venez nous rejoindre sur cette nouvelle édition du Trail de la Source !
Des montées, des descentes, du crapahutage, des chemins roulants, de l’eau … Sans oublier une bonne ambiance !
Au programme 2 parcours 23 km D 1300D+ et 11 km 450D+
Un repas est disponible à la suite de la course (13 €)
Inscription en ligne.
Infos et inscriptions en ligne sur www.ats-sport.com .
Babeau-Bouldoux 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 04 70
L’événement TRAIL DE LA SOURCE Babeau-Bouldoux a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN