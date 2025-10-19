Trail de la Source du Lison Crouzet-Migette

Trail de la Source du Lison Crouzet-Migette dimanche 19 octobre 2025.

Trail de la Source du Lison

Crouzet-Migette Doubs

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Du neuf cette année, suite aux travaux de la salle des fêtes de Nans-s/s-Ste-Anne, qui se refait une beauté pour nous accueillir en 2026 !

C’est le village de Crouzet-Migette qui sera le bastion de notre événement. Les parcours ont été revus, et nous vous proposons un 12km/550D+ et un 21km/1000D+.

On garde notre ADN, avec le repas toujours compris dans l’inscription !

RDV chez les Niauds le 19 octobre 2025, avec un départ à 9:30 pour le 21km et 9:40 pour le 12km. .

Crouzet-Migette 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Trail de la Source du Lison

German : Trail de la Source du Lison

Italiano :

Espanol :

L’événement Trail de la Source du Lison Crouzet-Migette a été mis à jour le 2025-09-17 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON