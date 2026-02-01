Trail de la St Valentin Départ de la brasserie Gangloff Besançon
Trail de la St Valentin Départ de la brasserie Gangloff Besançon samedi 14 février 2026.
Départ de la brasserie Gangloff 18 Chemin de Serre Besançon Doubs
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-14 16:00:00
fin : 2026-02-14
Participez au Trail de la St Valentin, en duo potes, duo love, ou duo solo (on vous trouvera un partenaire!), terminez la course à deux! .
