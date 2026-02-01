Trail de la St Valentin Départ de la brasserie Gangloff Besançon

Trail de la St Valentin

Départ de la brasserie Gangloff 18 Chemin de Serre Besançon Doubs

Début : 2026-02-14 16:00:00
2026-02-14

Participez au Trail de la St Valentin, en duo potes, duo love, ou duo solo (on vous trouvera un partenaire!), terminez la course à deux!   .

