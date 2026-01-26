TRAIL DE LA TIEULE La Tieule
TRAIL DE LA TIEULE La Tieule dimanche 28 juin 2026.
TRAIL DE LA TIEULE
Place de la mairie La Tieule Lozère
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
2026-06-28
Venez participer à l’édition 2026 du Trail de la Tieule le 28 juin!
Organisé par X-Sports Lozère inscrite au challenge trail Office de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn.
26km/950D+ (dès 20 ans dans l’année) 9h
17km/450D+ (dès 18 ans dans l’année) 9h40
7km/200D+ (dès 16 ans dans l’année) 10h
2 randos 6.5km et 16.5km
Tarifs et inscriptions sur internet, majoration sur place.
Place de la mairie La Tieule 48500 Lozère Occitanie +33 6 23 04 06 18 traildelatieule@gmail.com
English :
Come and take part in the 2026 edition of the Trail de la Tieule on June 28!
Organized by X-Sports Lozère, part of the Office de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn trail challenge.
26km/950D+ (from 20 years old in the year) 9am
17km/450D+ (from 18 years old) 9h40
7km/200D+ (from 16 years old) 10h
2 hikes: 6.5km and 16.5km
Prices and registration on the internet, extra charge on site.
