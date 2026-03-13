Trail de la Vallée de la Marne Point de départ Damery

Trail de la Vallée de la Marne

Point de départ Chemin des Ardillères Damery Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Participez à la 1ère édition du Trail de Damery, le samedi 4 avril 2026, au cœur de la Vallée de la Marne !

Au programme 10 km et 250 mètres de dénivelé positif dans un cadre naturel préservé. .

Point de départ Chemin des Ardillères Damery 51480 Marne Grand Est

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English : Trail de la Vallée de la Marne

L’événement Trail de la Vallée de la Marne Damery a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne