Trail de la Vallée de la Marne Point de départ Damery
Trail de la Vallée de la Marne Point de départ Damery samedi 4 avril 2026.
Trail de la Vallée de la Marne
Point de départ Chemin des Ardillères Damery Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Participez à la 1ère édition du Trail de Damery, le samedi 4 avril 2026, au cœur de la Vallée de la Marne !
Au programme 10 km et 250 mètres de dénivelé positif dans un cadre naturel préservé. .
Point de départ Chemin des Ardillères Damery 51480 Marne Grand Est
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English : Trail de la Vallée de la Marne
L’événement Trail de la Vallée de la Marne Damery a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne