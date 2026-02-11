TRAIL DE LA VALLÉE FRANÇAISE Sainte-Croix-Vallée-Française
C’est reparti pour la 2ème édition du Trail de la Vallée Française ! Départ à 9h30. Inscriptions sur place à partir de 8h. Distance 12,5 km. D+ 600 m.
C’est reparti pour la 2ème édition du Trail de la Vallée Française !
Départ à 9h30. Inscriptions sur place à partir de 8h.
Distance 12,5 km.
D+ 600 m. .
Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie trailclub.vf@gmail.com
English :
Here we go again for the 2nd edition of the Trail de la Vallée Française! Start at 9:30 am. On-site registration from 8am. Distance: 12.5 km. D+ 600 m.
