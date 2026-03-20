Trail de la Vézère Le Bleufond Montignac-Lascaux

Trail de la Vézère

Le Bleufond CIS de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 24.7 – 24.7 – 24.7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Trois courses sur des parcours mêlant patrimoine historique et paysages. 9h15 (22 kms), 9h30 (14 kms), 9h45 (7 kms), randonnée (9h05). Réservation en ligne. 10€ à 24,70€

Le trail de la Vézère est un évènement qui se déroule au coeur du Périgord Noir en Dordogne dans la vallée de la Vézère aux pieds de la colline des grottes de Lascaux depuis le village de Montignac-Lascaux.

Trois courses au programme sur des parcours mêlant patrimoine historique et paysages avec un trail de 22 kms (700 m D+), un format de 14 kms (400 m D+) et enfin un parcours découverte de 7 kms (150 m D+).

Une randonnée de 13 kms est aussi proposée.

Inscription en ligne.

Retrait des dossards le jour de la course .

Le Bleufond CIS de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 trailvezere@gmail.com

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English : Trail de la Vézère

Three races on routes combining historical heritage and landscapes. 9.15am (22 kms), 9.30am (14 kms), 9.45am (7 kms), hike (9.05am). Online booking. 10? à 24,70?

L’événement Trail de la Vézère Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère