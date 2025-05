Trail de la Villaine – Salle polyvalente Ville-sur-Illon, 31 mai 2025 16:00, Ville-sur-Illon.

Vosges

Trail de la Villaine Salle polyvalente 18 rue de la 2ème Division Blindée Ville-sur-Illon Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-05-31 16:00:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

Trail de la Villaine

Départ de jour, arrivée de nuit.

Épreuves de 10 km et 18 km (individuel ou relais)

Un événement pour tous

10 km marche départ à 16h00

Courses enfants 650 m 18h30, 1300 m 18h45, 2000 m 19h00

Trail 18 km (individuel ou relais) départ à 20h30

Trail 10 km départ à 21h00

Lampe frontale obligatoire pour les trails nocturnes.

Buvette et restauration sur place

Inscription sur www.courirvosges.com par téléphone ou mailTout public

Salle polyvalente 18 rue de la 2ème Division Blindée

Ville-sur-Illon 88270 Vosges Grand Est +33 6 44 98 44 40 associationcoureurdeillon@gmail.com

English :

Trail de la Villaine

Daytime start, night-time finish.

10 km and 18 km events (individual or relay)

An event for everyone:

10 km walk: start at 4:00 pm

Children’s races: 650 m ? 6:30pm, 1300 m ? 6:45 pm, 2000 m ? 19h00

Trail 18 km (individual or relay): start at 8:30pm

Trail 10 km: start at 9:00 pm

Headlamp mandatory for night trails.

Refreshments and catering on site

Registration on www.courirvosges.com by phone or e-mail

German :

Trail de la Villaine

Start am Tag, Ankunft in der Nacht.

Wettkämpfe über 10 km und 18 km (Einzel oder Staffel)

Eine Veranstaltung für alle

10 km Gehen: Start um 16.00 Uhr

Kinderläufe: 650 m ? 18:30 Uhr, 1300 m ? 18:45 Uhr, 2000 m ? 19h00

Trail 18 km (Einzel oder Staffel): Start um 20:30 Uhr

Trail 10 km: Start um 21:00 Uhr

Stirnlampenpflicht für die nächtlichen Trails.

Getränke und Verpflegung vor Ort

Anmeldung unter www.courirvosges.com per Telefon oder E-Mail

Italiano :

Sentiero della Villaine

Partenza di giorno, arrivo di notte.

10 km e 18 km (individuale o a staffetta)

Un evento per tutti:

10 km a piedi: partenza alle 16:00

Gare per bambini: 650 m ? 18.30, 1300 m ? 18.45, 2000 m ? 19h00

Trail 18 km (individuale o a staffetta): partenza alle 20.30

Percorso 10 km: partenza alle 21.00

Lampada frontale obbligatoria per i percorsi notturni.

Ristoro e ristorazione in loco

Iscrizioni su www.courirvosges.com per telefono o e-mail

Espanol :

Trail de la Villaine

Salida diurna, llegada nocturna.

Pruebas de 10 km y 18 km (individuales o por relevos)

Un evento para todos:

10 km a pie: salida a las 16 h

Carreras infantiles: 650 m ? 18.30 h, 1300 m ? 18h45, 2000 m ? 19h00

Trail 18 km (individual o relevos): salida a las 20h30

Trail 10 km: salida a las 21h00

Linterna frontal obligatoria para los recorridos nocturnos.

Refrescos y catering in situ

Inscripciones en www.courirvosges.com por teléfono o correo electrónico

