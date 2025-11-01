Trail de l’Anjou Longuenée-en-Anjou

Trail de l’Anjou Longuenée-en-Anjou samedi 1 novembre 2025.

Trail de l’Anjou

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2025-11-01 15:30:00

fin : 2025-11-01 19:00:00

2025-11-01

Le 1er novembre aura lieu, au château du Plessis-Macé, le premier Trail de l’Anjou, un événement sportif accessible et familial. Deux parcours seront proposés aux coureurs, une course famille de 1,5km, ainsi qu’un trail de 12km entre nature et patrimoine. .

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 communication@anjou-theatre.fr

