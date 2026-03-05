TRAIL DE L’APE-ZANAISE Thézan-lès-Béziers

TRAIL DE L’APE-ZANAISE

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Et c’est parti pour la 3ème édition du Trail de l APE ZANAISE

3 parcours trail et rando (3 8 16 km) à 9h30.

Course enfants

Buvette & Food-Trucks

Animations

Inscriptions en ligne.

Nous vous communiquerons dès que possible les informations concernant le retrait des dossards, un peu de patience tout est en train de se mettre en place…

Plus d’infos à venir, suivez-nous sur nos réseaux !

.

Thézan les Béziers Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie

English :

And off we go for the 3rd edition of the Trail de l’APE ZANAISE

3 trail and rando courses (3 8 16 km) at 9:30 a.m.

Children’s race

Refreshment bar & Food Trucks

Entertainment

Online registration.

We’ll get back to you as soon as possible with information on how to pick up your race number, but please be patient, everything is being set up as we speak…

More info to come, follow us on our networks!

