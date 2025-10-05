Trail de l’Argentonnay Rue de la Gendarmerie Argentonnay

Rue de la Gendarmerie Complexe sportif Argentonnay Deux-Sèvres

Trail de l’Argentonnay organisé par les Trailers de la vallée.

3 parcours trail: 10, 24, et 40 kms, randonnée de 8 à 10 kms. .

Rue de la Gendarmerie Complexe sportif Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine trailersdesvallees@gmail.com

