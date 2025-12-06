Trail de l’écir hivernal Murat
Trail de l’écir hivernal Murat samedi 6 décembre 2025.
Trail de l’écir hivernal
Halle de Murat Murat Cantal
Tarif :
Date : 
Début : 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
Début : 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
Date(s) :
2025-12-06
L’écir hivernal un trail semi-nocturne de 20 km sur les hauteurs de Murat
Afin de satisfaire tous les niveaux de coureurs, cette course en montagne est proposée en solo ou en duo (relais deux coureurs à Chavagnac).
Halle de Murat Murat 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 25 23 41 trail.ecirhivernal@gmail.com
English :
L?écir hivernal: a 20 km semi-nocturnal trail in the heights of Murat
To suit all levels of runner, this mountain race is available as a solo or duo (two-runner relay at Chavagnac).
German :
L?écir hivernal: ein 20 km langer, halbnächtlicher Trail auf den Höhen von Murat
Um allen Läuferniveaus gerecht zu werden, wird dieser Berglauf als Solo- oder Duo-Lauf (Staffel mit zwei Läufern in Chavagnac) angeboten.
Italiano :
L?écir hivernal: percorso seminotturno di 20 km sulle alture di Murat
Per soddisfare le esigenze di tutti i corridori, questa corsa in montagna è disponibile in solitaria o in coppia (staffetta a due corridori a Chavagnac).
Espanol :
L’écir hivernal: un trail seminocturno de 20 km en las alturas de Murat
Para adaptarse a todos los niveles de corredores, esta carrera de montaña está disponible en solitario o en dúo (relevo de dos corredores en Chavagnac).
