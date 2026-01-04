Trail de l’école Place de la Mairie La Fermeté
Trail de l’école Place de la Mairie La Fermeté dimanche 26 avril 2026.
Trail de l’école
Place de la Mairie Départ Place de la Mairie La Fermeté Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 12:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’école de La Fermeté propose un trail avec 4 parcours
– Grande boucle 14 km, 200D+ Départ à 9h30 10€
– Petite boucle 8 km, 140 D+ Départ à 10h00 5€
– Départ rando 8 km Départ à 10h00 2€
– Parcours enfant 1.5 km Départ à 10h15 Gratuit
Inscription en ligne sur Helloasso
Tous les gains seront reversés pour un voyage scolaire
Restauration sur place et ravitaillement sur le parcours. .
Place de la Mairie Départ Place de la Mairie La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté adaieslafermete@gmail.com
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English : Trail de l’école
L’événement Trail de l’école La Fermeté a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sud Nivernais
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