Trail de l’école Place de la Mairie La Fermeté

Trail de l'école Départ Place de la Mairie La Fermeté 2026-04-26

Trail de l’école Place de la Mairie La Fermeté dimanche 26 avril 2026.

Trail de l’école

Place de la Mairie Départ Place de la Mairie La Fermeté Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :
2026-04-26

L’école de La Fermeté propose un trail avec 4 parcours

– Grande boucle 14 km, 200D+ Départ à 9h30 10€
– Petite boucle 8 km, 140 D+ Départ à 10h00 5€
– Départ rando 8 km Départ à 10h00 2€
– Parcours enfant 1.5 km Départ à 10h15 Gratuit

Inscription en ligne sur Helloasso
Tous les gains seront reversés pour un voyage scolaire
Restauration sur place et ravitaillement sur le parcours.   .

Place de la Mairie Départ Place de la Mairie La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   adaieslafermete@gmail.com

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English : Trail de l’école

L’événement Trail de l’école La Fermeté a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sud Nivernais

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