Trail de Loir’Espor Athlé Lorris

Trail de Loir’Espor Athlé Lorris dimanche 31 août 2025.

Trail de Loir’Espor Athlé

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 09:30:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-31

Trail Loir’Espoir Athlé

Trail Loir’Espoir Athlé nouveaux parcours de 5 circuits, 10 km et 20 km.

Organisé par Loir’Espoir Athlé (LEA), les bénéfices seront utilisés pour faire participer de jeunes handicapés à des aventures sportives. 8h jusqu’à 30mn avant le départ de la course inscriptions et remise des dossards, 9h30 Départ de la course « La petite borne » (20 km), ​10h Départ de la cours « Les petites haies » (10 km), 10h15 Départ de la course « la Rigolette » (5 km), 12h Apéritif coureurs/organisateurs. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire loirespoir@hotmail.com

English :

Trail Loir’Espoir Athlé

German :

Trail Loir’Espoir Athle

Italiano :

Sentiero Loir’Espoir Athlé

Espanol :

Trail Loir’Espoir Athlé

L’événement Trail de Loir’Espor Athlé Lorris a été mis à jour le 2025-07-25 par OT GATINAIS SUD