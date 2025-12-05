Trail de Lorette

Site de Lorette Le Quillio Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

4ème édition du Trail de Lorette, venez découvrir les circuits de 7km, 14km et 21 km au coeur de la Bretagne sur la commune de Le Quillio.

Venez arpenter nos magnifiques sentiers, nos ruisseaux, le célèbre Rocher Merlin ainsi que notre patrimoine naturel. Pour couronner le tout, une vue à couper le souffle sur notre lieu de départ et d’arrivée à la Chapelle Notre Dame de Lorette perchée à 300m d’altitude !

Des ravitaillements seront proposés sur chaque circuit.

Podiums masculins et féminins pour chaque course. Buvette et restauration, ambiance conviviale assurée !

Garderie enfants et chasse aux bonbons. .

Site de Lorette Le Quillio 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 69 18 41 54

English :

L’événement Trail de Lorette Le Quillio a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme Bretagne Centre