Trail de Masevaux-Sickert Masevaux-Niederbruck

Trail de Masevaux-Sickert Masevaux-Niederbruck dimanche 14 septembre 2025.

Trail de Masevaux-Sickert

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Dimanche 2025-09-14 08:00:00

fin : 2025-09-14 12:30:00

Date(s) :

2025-09-14

Amateurs de trail, venez participer au trail de Masevaux-Niederbruck et Sickert. Le règlement et les parcours proposés (dont un parcours enfant) sont disponibles sur le site www.traildemasevaux.sitew.fr. Sur inscriptions en ligne.

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est christianmazeau@yahoo.fr

English :

Trail enthusiasts, come and take part in the Masevaux-Niederbruck and Sickert trail. Regulations and proposed routes (including a children’s trail) are available at www.traildemasevaux.sitew.fr. Online registration only.

German :

Trail-Liebhaber, nehmen Sie am Trail von Masevaux-Niederbruck und Sickert teil. Die Regeln und die vorgeschlagenen Strecken (darunter eine Kinderstrecke) finden Sie auf der Website: www.traildemasevaux.sitew.fr. Auf Online-Anmeldungen.

Italiano :

Amanti dei sentieri, venite a partecipare al percorso Masevaux-Niederbruck e Sickert. Il regolamento e i percorsi proposti (compreso un percorso per bambini) sono disponibili sul sito web: www.traildemasevaux.sitew.fr. È richiesta l’iscrizione online.

Espanol :

Amantes de los senderos, venid a participar en el sendero Masevaux-Niederbruck y Sickert. El reglamento y los recorridos propuestos (incluido un sendero infantil) están disponibles en el sitio web: www.traildemasevaux.sitew.fr. Se requiere inscripción en línea.

L’événement Trail de Masevaux-Sickert Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach