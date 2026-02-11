Trail de Mirmande Camping la Poche Mirmande
Trail de Mirmande Camping la Poche Mirmande samedi 28 mars 2026.
Trail de Mirmande
Camping la Poche 1715 Route de Marsanne Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Amis coureurs, passionnés de nature et d’aventure, marquez vos calendriers ! Le très attendu Trail de Mirmande fera son grand retour les samedi 28 et dimanche 29 mars 2026. Préparez-vous à fouler les sentiers de la Drôme pour une édition mémorable.
.
Camping la Poche 1715 Route de Marsanne Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@trail-mirmande.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Runners, nature lovers and adventure enthusiasts, mark your calendars! The eagerly-awaited Trail de Mirmande will be back on Saturday March 28 and Sunday March 29, 2026. Get ready to hit the trails of the Drôme for a memorable edition.
L’événement Trail de Mirmande Mirmande a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme