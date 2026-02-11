Trail de Mirmande Camping la Poche Mirmande

Trail de Mirmande

Camping la Poche 1715 Route de Marsanne Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Amis coureurs, passionnés de nature et d’aventure, marquez vos calendriers ! Le très attendu Trail de Mirmande fera son grand retour les samedi 28 et dimanche 29 mars 2026. Préparez-vous à fouler les sentiers de la Drôme pour une édition mémorable.

.

Camping la Poche 1715 Route de Marsanne Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@trail-mirmande.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Runners, nature lovers and adventure enthusiasts, mark your calendars! The eagerly-awaited Trail de Mirmande will be back on Saturday March 28 and Sunday March 29, 2026. Get ready to hit the trails of the Drôme for a memorable edition.

L’événement Trail de Mirmande Mirmande a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme