Trail de Montaigu

Stade de bouilly Bouilly Aube

Tarif : 5 – 5 – 50 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 06:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Pour cet anniversaire, les organisateurs proposent des parcours revisités, plus sauvages et plus techniques, avec du dénivelé à volonté. Que vous soyez coureur, marcheur, compétiteur ou amateur de nature, venez vivre une journée sportive placée sous le signe de la convivialité et du plaisir en plein air.



Nouveauté cette année un format trail en équipe, une première possible dans l’Aube, pour partager encore davantage l’effort et l’aventure.



Plusieurs parcours sont proposés à travers les forêts communales de Souligny et de Bouilly



> 9 km accessible au trail découverte, à la randonnée et au trail en équipe, sur des sentiers sinueux et techniques.



> 19 km passage par l’oppidum et les Grands Bois, avec un parcours exigeant pour les capacités cardio-respiratoires.



> 33 km (trail expert) immersion au cœur des singles de Montaigu, des côtes de la Grande Vallée, des Grands Bois et de Bouilly, avec l’ascension du site de Montaigu en point d’orgue.



> Marche nordique (13 km) parcours labellisé national, qualificatif pour le Championnat de France et comptant pour le Challenge Marche Nordique Grand Est.



Buvette* et restauration sur place pour les coureurs et les accompagnants.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Stade de bouilly Bouilly 10320 Aube Grand Est

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English :

L’événement Trail de Montaigu Bouilly a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne