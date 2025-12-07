TRAIL DE NOËL by Rossignol Le Signal Hauteluce

TRAIL DE NOËL by Rossignol

Le Signal 149, route du col Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Trail sur neige avec de 2 parcours proposés, 10 et 20 km. Accessible à tous les niveaux dès 14 ans sur le format court et 18 ans sur le format long, vous découvrirez les sommets environnants et les multiples panoramas sur le Mont Blanc.

.

Le Signal 149, route du col Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com

English : Christmas Trail

Snow trail with two races available, 10 and 20 km. Accessible to all levels from age 14 for the short race and age 18 for the long race, you will discover the surrounding peaks and multiple panoramic views of Mont Blanc.

German :

Trail auf Schnee mit zwei Strecken, 10 und 20 km. Sie werden die umliegenden Gipfel und die zahlreichen Panoramen auf den Mont Blanc entdecken.

Italiano :

Percorso su neve con 2 itinerari proposti, da 10 e 20 km. Accessibile a tutti i livelli, dai 14 anni per il percorso breve e dai 18 anni per il percorso lungo, vi farà scoprire le cime circostanti e le numerose viste panoramiche sul Monte Bianco.

Espanol :

Trail sobre nieve con 2 recorridos propuestos, de 10 y 20 km. Accesible a todos los niveles a partir de 14 años para el formato corto y de 18 años para el formato largo, descubrirá las cumbres de los alrededores y las numerosas vistas panorámicas del Mont Blanc.

