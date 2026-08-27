TRAIL DE NOËL by Rossignol Le Signal Hauteluce

Informations pratiques

Hauteluce

TRAIL DE NOËL by Rossignol

Le Signal 149, route du col Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Trail sur neige avec de 2 parcours proposés, 10 et 20 km. Accessible à tous les niveaux dès 16 ans sur le format court et 20 ans sur le format long, vous découvrirez les sommets environnants et les multiples panoramas sur le Mont Blanc.

.

Le Signal 149, route du col Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Christmas Trail

Snow trail with two races available, 10 and 20 km. Accessible to all levels from age 14 for the short race and age 18 for the long race, you will discover the surrounding peaks and multiple panoramic views of Mont Blanc.

L’événement TRAIL DE NOËL by Rossignol Hauteluce a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Saisies