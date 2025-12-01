Trail de Noël Fééries d’Hiver Valence
Trail de Noël Fééries d’Hiver Valence samedi 13 décembre 2025.
Trail de Noël Fééries d’Hiver
Champ de Mars Valence Drôme
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 23:00:00
2025-12-13
Le Trail de Noël revient pour sa 8eme édition. On vous prépare des nouveautés, toujours dans une ambiance sportive et festive.
Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00 info@mairie-valence.fr
English :
The Trail de Noël returns for its 8th edition. We’ve got something new in store for you, all in a sporting and festive atmosphere.
German :
Der Trail de Noël kehrt für seine achte Ausgabe zurück. Wir bereiten einige Neuheiten für Sie vor, immer in einer sportlichen und festlichen Atmosphäre.
Italiano :
Il Trail de Noël torna per la sua 8ª edizione. Abbiamo in serbo per voi qualcosa di nuovo, il tutto in un’atmosfera sportiva e festosa.
Espanol :
El Trail de Noël vuelve en su 8ª edición. Tenemos algo nuevo reservado para ti, todo en un ambiente deportivo y festivo.
