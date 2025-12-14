TRAIL DE PIGNAN Parc du château Pignan

TRAIL DE PIGNAN

Parc du château 10 Rue Lalou Pignan Hérault

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Ici le sport nous gagne !

Sur 31 km, 20 km, 12 km, 4,5 km, 1,5 km et une randonnée de 8 km, chacun trouvera un parcours à son pied.

L’association Endurance Club Garrigues organise, avec le concours de la Ville de Pignan, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Trail de Pignan.

Cette course à vocation humanitaire au profit de Togo Mil Partages, du secours populaire et au CCAS de Pignan, réunira 1700 coureurs de tout âge dans le parc du château, sur quatre épreuves chronométrées et deux épreuves non chronométrées. .

Parc du château 10 Rue Lalou Pignan 34570 Hérault Occitanie

English :

Here, sport wins!

Over 31 km, 20 km, 12 km, 4.5 km, 1.5 km and an 8 km hike, there’s something for everyone.

