Trail de Pommard Rue du Parc Pommard

Trail de Pommard

Rue du Parc Départ au Parc de Pommard Pommard Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 09:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Amis coureurs, préparez-vous à fouler les sentiers des vignes de la Côte d’Or pour une expérience unique !

️ Dimanche 15 février 2026

Parc de Pommard, rue du Parc

Deux parcours

⁃ Trail 9 kilomètres 11€

⁃ Trail 15 kilomètres 17€

Infos importantes

– Fermeture des inscriptions en ligne Samedi 14 février 2026 à 00h00

– Majoration de 3 € pour les inscriptions sur place, sous réserve de dossards disponibles.

Lien des inscriptions ➡️ https://fr.milesrepublic.com/event/trail-de-pommard-951

Rejoignez-nous pour le Trail de Pommard 2026 et vivez l’aventure dans un cadre exceptionnel ! .

Rue du Parc Départ au Parc de Pommard Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail de Pommard

L’événement Trail de Pommard Pommard a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1