Trail de Pommard Rue du Parc Pommard
Trail de Pommard Rue du Parc Pommard dimanche 15 février 2026.
Trail de Pommard
Rue du Parc Départ au Parc de Pommard Pommard Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 09:30:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Amis coureurs, préparez-vous à fouler les sentiers des vignes de la Côte d’Or pour une expérience unique !
️ Dimanche 15 février 2026
Parc de Pommard, rue du Parc
Deux parcours
⁃ Trail 9 kilomètres 11€
⁃ Trail 15 kilomètres 17€
Infos importantes
– Fermeture des inscriptions en ligne Samedi 14 février 2026 à 00h00
– Majoration de 3 € pour les inscriptions sur place, sous réserve de dossards disponibles.
Lien des inscriptions ➡️ https://fr.milesrepublic.com/event/trail-de-pommard-951
Rejoignez-nous pour le Trail de Pommard 2026 et vivez l’aventure dans un cadre exceptionnel ! .
Rue du Parc Départ au Parc de Pommard Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail de Pommard
L’événement Trail de Pommard Pommard a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1