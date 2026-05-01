Pompertuzat

TRAIL DE POMPERTUZAT

¨Salle des Fêtes Pompertuzat Pompertuzat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 07:30:00

fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Trail nature de 21,6km & 10,8km & marche & animation enfant

Le grand retour du challenge du souvenir et de la paix, Trail à Pompertuzat avec au programme

– Trail de 21,6km 570m D+

– Trail de 10,8km 170m D+ (nouveau départ)

– Marche de 8,4km (gratuite pour les mineurs)

– Animation enfant gratuite!!

Lien vers les inscriptions courses, marches et animation enfant:

[https://chrono-start.fr/Inscription/Course/detail/c/5041](https://chrono-start.fr/Inscription/Course/detail/c/5041) .

¨Salle des Fêtes Pompertuzat Pompertuzat 31450 Haute-Garonne Occitanie

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English :

21.6km & 10.8km nature trail & walk & children’s activities

L’événement TRAIL DE POMPERTUZAT Pompertuzat a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE