TRAIL DE POMPERTUZAT Pompertuzat
TRAIL DE POMPERTUZAT Pompertuzat vendredi 8 mai 2026.
Pompertuzat
TRAIL DE POMPERTUZAT
¨Salle des Fêtes Pompertuzat Pompertuzat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:30:00
fin : 2026-05-08 13:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Trail nature de 21,6km & 10,8km & marche & animation enfant
Le grand retour du challenge du souvenir et de la paix, Trail à Pompertuzat avec au programme
– Trail de 21,6km 570m D+
– Trail de 10,8km 170m D+ (nouveau départ)
– Marche de 8,4km (gratuite pour les mineurs)
– Animation enfant gratuite!!
Lien vers les inscriptions courses, marches et animation enfant:
[https://chrono-start.fr/Inscription/Course/detail/c/5041](https://chrono-start.fr/Inscription/Course/detail/c/5041) .
¨Salle des Fêtes Pompertuzat Pompertuzat 31450 Haute-Garonne Occitanie
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English :
21.6km & 10.8km nature trail & walk & children’s activities
L’événement TRAIL DE POMPERTUZAT Pompertuzat a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE