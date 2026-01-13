Trail de Pouzac

à la salle omnisport de Pouzac POUZAC Pouzac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 10:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Le Trail de Pouzac revient pour une 2ᵉ édition.

Rendez-vous le 8 mars 2026.

Au programme

Trail 10 km (300 m D+) à 10h30

Randonnée 5 km à 10h45

Course enfants à 11h30

Buvette, tombola, animations

Inscriptions en ligne

Organisé par les Galopins De Pouzac, les bénéfices permettront la réalisation de nombreux projets scolaires ! .

à la salle omnisport de Pouzac POUZAC Pouzac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Trail de Pouzac returns for a 2? edition.

See you on March 8, 2026.

Program:

10 km trail (300 m D+) at 10:30 a.m

5 km hike at 10:45 a.m

Children’s race at 11:30 a.m

Refreshment bar, tombola, entertainment

Online registration

L’événement Trail de Pouzac Pouzac a été mis à jour le 2026-01-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65