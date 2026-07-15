Trail de Roulans Grande rue Roulans
dimanche 11 octobre 2026 · Grande rue · Roulans
Informations pratiques
Roulans
Trail de Roulans
Grande rue Départ du stade de Roulans Roulans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 07:00:00
fin : 2026-10-11 15:00:00
Date(s) :
2026-10-11
1ère édition
Plusieurs parcours sont proposés
En trail
23km 850D+
12km 200D+
Trail jeune et course enfants
Organisé par les COMPER et la Commune de Roulans
Inscription en suivant le lien site internet .
Grande rue Départ du stade de Roulans Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail de Roulans
L’événement Trail de Roulans Roulans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS