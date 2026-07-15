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AGENDA · Roulans

Trail de Roulans Grande rue Roulans

dimanche 11 octobre 2026 · Grande rue · Roulans

Trail de Roulans Grande rue Roulans

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Grande rue
Adresse
Départ du stade de Roulans
Ville
25640 Roulans
Département
Doubs
Tarif

Roulans

Trail de Roulans

Grande rue Départ du stade de Roulans Roulans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 07:00:00
fin : 2026-10-11 15:00:00

Date(s) :
2026-10-11

1ère édition
Plusieurs parcours sont proposés
En trail
23km 850D+
12km 200D+
Trail jeune et course enfants

Organisé par les COMPER et la Commune de Roulans
Inscription en suivant le lien site internet   .

Grande rue Départ du stade de Roulans Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Trail de Roulans

L’événement Trail de Roulans Roulans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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