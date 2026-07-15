Trail de Roulans Grande rue Roulans

Informations pratiques

Roulans

Trail de Roulans

Grande rue Départ du stade de Roulans Roulans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 07:00:00

fin : 2026-10-11 15:00:00

Date(s) :

2026-10-11

1ère édition

Plusieurs parcours sont proposés

En trail

23km 850D+

12km 200D+

Trail jeune et course enfants

Organisé par les COMPER et la Commune de Roulans

Inscription en suivant le lien site internet .

Grande rue Départ du stade de Roulans Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Trail de Roulans

L’événement Trail de Roulans Roulans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS