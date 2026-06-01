TRAIL DE ROUSSES Rousses
TRAIL DE ROUSSES Rousses samedi 25 juillet 2026.
Rousses
TRAIL DE ROUSSES
Village Rousses Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Départ à 17h30 pour une course de 13km, D+700 .
Inscriptions à partir de 15h sur place ou sur deux plateformes finishers ou chronohb.fr.
Snack toute la journée et le soir paella sur réservation et DJ !
Le 25 juillet, c’est le trail de Rousses !
Départ à 17h30 pour une course de 13km, D+700 .
Les inscriptions se font à partir de 15h sur place ou sur deux plateformes finishers ou chronohb.fr.
Il y aura un snack toute la journée et également le soir une paella sur réservation pour ceux qui le souhaitent avec DJ ! .
Village Rousses 48400 Lozère Occitanie +33 6 72 84 07 97 trailderousses@hotmail.com
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English :
Start at 5.30pm for a 13km race, D+700 .
Registration starts at 3pm on site or on two platforms: finishers or chronohb.fr.
Snack bar all day and paella in the evening on reservation, plus DJ!
L’événement TRAIL DE ROUSSES Rousses a été mis à jour le 2026-06-01 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes