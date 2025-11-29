Trail de Senlis 2025 Senlis

Les 29 et 30 novembre prochains, Senlis accueillera la 17ᵉ édition de son rendez-vous sportif incontournable le Trail de Senlis.

Organisé par le club Xtrem Challenges, l’événement propose quatre formats adaptés à tous les profils

Samedi 29 novembre Trail nocturne de 10 km, une expérience unique au cœur de la forêt à la lueur des frontales.

Dimanche 30 novembre 15 km (+150 m D+), départ à 10h / 29 km (+350 m D+), départ à 9h30

Le départ des deux courses se fait dans la ville de Senlis. L’après course n’est pas moins intéressante… Puisqu’après avoir conclu ce trail en auto-suffisance, un ravitaillement très copieux a été prévu. Un sac te sera donné avec pomme , chips , madeleine, sandwich ainsi que la boisson de ton choix. Il y aura même une soupe chaude s’il fait trop froid ! Derrière le dossard il y aura un QR code qui permettra de voir son temps ainsi que son classement.

Informations et réservations fortement conseillée sur le site internet pour être sûr d’avoir de la place.

Pour les plus aguérris, cette année est proposée le 25 KM Challenges !

Les coureurs pourront ainsi courir 2 fois ! la veille sur le parcours du 10 km et le 15 km du lendemain !

Les départs seront donnés depuis le parking du Lycée Hugues Capet, avant de plonger dans la forêt domaniale d’Ermenonville. Les coureurs y découvriront des sentiers variés singles, sous-bois, passages roulants mais techniques, dans une ambiance automnale conviviale.

Que vous soyez débutant ou coureur confirmé, le Trail de Senlis est l’occasion de vivre une belle aventure sportive et de (re)découvrir notre patrimoine naturel et forestier.

Inscriptions et informations trail-de-senlis.adeorun.com 14 .

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

