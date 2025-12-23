Trail de Spézet, Spézet
dimanche 22 février 2026
Trail de Spézet
10 rue du stade Spézet Finistère
Début : 2026-02-22 09:00:00
fin : 2026-02-22 12:00:00
2026-02-22
♀️ TRAIL DE SPÉZET le 22 février 2026 ♂️
Organisé par l’APE de Spézet
Départs et arrivées Salle omnisports de Spézet
3 circuits trail 6 km • 15 km • 24 km
Inscriptions sur place ou sur Klikego
https://www.klikego.com/…/course-a-pied…/1764440627430-1
3 marches 5 km • 10 km • 15 km
Inscriptions sur place de 9h à 11h
Que vous soyez coureur, marcheur ou simplement là pour l’ambiance, venez partager ce moment sportif et convivial
➡️ Événement organisé au profit des projets des enfants de l’école. .
10 rue du stade Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 76 19 28 39
