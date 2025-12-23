Trail de Spézet, Spézet

Trail de Spézet

10 rue du stade Spézet Finistère

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 12:00:00

2026-02-22

‍♀️ TRAIL DE SPÉZET le 22 février 2026 ‍♂️

Organisé par l’APE de Spézet

Départs et arrivées Salle omnisports de Spézet

3 circuits trail 6 km • 15 km • 24 km

Inscriptions sur place ou sur Klikego

https://www.klikego.com/…/course-a-pied…/1764440627430-1

3 marches 5 km • 10 km • 15 km

Inscriptions sur place de 9h à 11h

Que vous soyez coureur, marcheur ou simplement là pour l’ambiance, venez partager ce moment sportif et convivial

➡️ Événement organisé au profit des projets des enfants de l’école. .

10 rue du stade Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 6 76 19 28 39

English : Trail de Spézet

