Trail de St Gobain Saint-Gobain dimanche 7 septembre 2025.

Trail de St Gobain

Saint-Gobain Aisne

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Parcours MARCHE de 10 km avec 100 m de dénivelé.

un parcours arboré agréable qui grimpe (un peu) ; adapté aux familles et qui va régaler les petits comme les grands !

Départ LIBRE entre 8H et 10 H

chiens autorisés ET tenus en laisse

8 € d’inscription sur la plate forme NJUKO

ATTENTION AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE

Pour ce prix, tu auras accès au ravito de l’arrivée ! Et en plus on promet de te concocter un repas aux petits oignons et de quoi te rafraîchir. 8 .

Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France

