Trail de Trévarez Saint-Goazec

Trail de Trévarez

Penn Ar Pont Saint-Goazec Finistère

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-11

2026-02-08

Du dimanche 8 février 2026 au mercredi 11 février 2026

Trail de Trévarez 2026 Nouvelle formule !

Pour cette 18ᵉ édition, le Trail de Trévarez revient avec une nouvelle formule encore plus exceptionnelle ! Trois distances pour tous les niveaux 30 km, 15 km et 6 km, dont le départ sera donné au complexe Ar Sterenn.

> Ouverture des inscriptions courant décembre 2025

Chaque participant repartira avec un lot souvenir, et un prix spécial sera remis au club le plus représenté.

> Points d’eau disponibles sur les parcours, mais sans contenants fournis pensez à votre gourde ou soft-flask !

> À l’arrivée, profitez d’un ravitaillement gourmand, avec la traditionnelle soupe et les délicieuses barres de céréales maison préparées par nos bénévoles.

Prêt(e) à vivre l’aventure Trévarez 2026 ?

Trail de 30 km à 08h30 (espoirs et +)

18,20 € inscription en ligne uniquement

Après un départ dynamique depuis le gymnase Ar Sterenn, le parcours traversera la ville en passant devant le musée Paul et Marguerite Sérusier, avant de rejoindre Penn ar Pont. Vous entamerez ensuite la montée vers le superbe domaine de Trévarez par une combinaison de sentiers communaux et de chemins privés exceptionnellement ouverts pour l’événement.

L’ascension vous mènera progressivement jusqu’au château, au cœur d’un cadre naturel préservé, offrant des passages variés entre chemins forestiers et secteurs plus techniques. Après avoir profité des hauteurs du secteur de Laz et un ravitaillement en eau au 15e km vous reprendrez la direction de Châteauneuf. Le plus dur est derrière vous, encore quelques chemins boueux et sineux pour rejoindre le canal avant d’entamer la remontée vers l’arrivée au travers d’un champ privé et de l’ancienne voie de chemin de fer.

> Pensez à garder de l’énergie pour le retour le final est plus exigeant qu’il n’y paraît !

> 800 m de D+ sont au programme.

Trail de 15 km à 09h00 (juniors et +)

10 € inscription en ligne uniquement

Un tracé rythmé qui traverse Châteauneuf-du-Faou avant de rejoindre les abords du domaine. Vous passerez au pied du château, profitant d’un magnifique aperçu du parc et de ses points de vue. Tout comme le 30 km, vous emprunterez des chemins ouverts spécialement pour l’évenement.

Le parcours alterne chemins, sous-bois et sections roulantes, avant d’entamer le retour vers la ville. De belles perspectives sur la vallée et le château accompagneront votre progression.

> Pensez à garder de l’énergie pour le retour, le final est plus exigeant qu’il n’y parait !

Trail de 6 km à 09h30 (cadets et +)

5,80 € inscription en ligne uniquement

Un format court, accessible mais dynamique, utilisant uniquement des sentiers communaux, urbains, chemins aménagés et une partie de l’ancienne voie ferrée.

Cette boucle est intégralement praticable toute l’année, car aucun chemin privé n’est emprunté.

Idéal pour découvrir la course nature ou pour les coureurs souhaitant un effort rapide mais varié.

Randonnée pédestre de 8h00 à 11h00

5 € inscription uniquement sur place

Randonnée de 5, 10 ou 15 km au choix. Elles vous feront découvrir les chemins de la vallée de l’Aulne, avec un passage dans le Parc du Château de Trévarez pour le parcours de 15 km.

Le Mil’Pat de l’Aulne reverse 1 € par inscription à quatre associations

Céline et Stéphane, Vaincre la Mucoviscidose, Secours Catholique et l’Amicale des Pompiers de Châteauneuf-du-Faou.

Aucun tracé GPX ne sera fourni. Les tracés comportant des sentiers, chemins et voies privées, nous vous demandons de ne pas reproduire les courses, cela afin de péréniser notre évenement.

Penn Ar Pont Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

