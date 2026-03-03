Trail de Varennes Lanquais
Trail de Varennes Lanquais dimanche 19 avril 2026.
Trail de Varennes
Lac Lanquais Dordogne
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
A pied, en courant ou même avec votre chien chien, venez participer au trail de Varennes. Parcours en forêt. Ravitaillements et boisson offerte.
Trail 11 ou 20km (non chronométré)
Marche 11km
Cani-cross 11km .
Lac Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine oxygenevarennois@gmail.com
