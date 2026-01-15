Trail de Vulcain Complexe Sportif de Volvic Volvic

Trail de Vulcain

Complexe Sportif de Volvic 29 Route de Marsat Volvic Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 12:00:00

fin : 2026-03-01 20:00:00

Date(s) :

2026-02-28

24èmeTrail de Vulcain avec ses 4 courses reines, toutes en territoire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO Ultra Volcanique 77km, Marathon Volcanique 48km, Riom Limagne & Volcans 27km et Volvic Nature 13km. Le Trailou (enfants) et La Rando.

Complexe Sportif de Volvic 29 Route de Marsat Volvic 63530 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 30 61 39 vulcain@acfa-auvergne.fr

English :

24th Vulcain Trail with its 4 flagship races, all in UNESCO World Heritage territory: Ultra Volcanique 77km, Marathon Volcanique 48km, Riom Limagne & Volcans 27km and Volvic Nature 13km. Le Trailou (children) and La Rando.

