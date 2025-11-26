Trail des 3 Clochers Ambrières-les-Vallées Rue des Colverts Ambrières-les-Vallées

Trail des 3 Clochers Ambrières-les-Vallées

Rue des Colverts Parc de Loisirs de Vaux Ambrières-les-Vallées Mayenne

Début : 2026-03-22 07:30:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Chaussez vos baskets pour la nouvelle édition du Trail des 3 Clochers

À vos marques ! Près ?! Partez !!!

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS !

Le Trail des Trois Clochers fait son grand retour et aura lieu le Dimanche 22 mars 2026.

C’est le moment idéal pour valider votre participation à cette nouvelle édition. Croyez-nous, nous vous avons concocté de magnifiques parcours qui vous permettront de (re)découvrir les chemins et sentiers du Nord Mayenne.

Au programme cette année

Plusieurs distances Trail 10 km, 16 km, 21 km, 37 km

Nouveauté l’épreuve de 50 km fait son apparition !

Randonnées/Marche Trois parcours sont également proposés pour profiter de la journée.

Vous l’aurez compris, il y en a pour tous les goûts ! Plus d’excuses pour ne pas chausser vos baskets.

Nous aurons également la joie et le privilège d’accueillir pour cette journée spéciale l’Ultra-Trailer Dawa Sherpa !

Inscriptions en ligne

https://www.strayde.com/trail-des-3-clochers

Buvette et restauration sur place

À très vite sur les sentiers ! .

Rue des Colverts Parc de Loisirs de Vaux Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 29 57 85 08 ac.ambrieres53@gmail.com

English :

Get your sneakers on for the latest edition of the Trail des 3 Clochers

