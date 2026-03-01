Trail des 3 combes à Montbrun

place de la mairie Montbrun Lot

Tarif : 14 – 14 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 08:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Le Trail des 3 Combes propose plusieurs parcours de course à pied et randonnée au cœur des paysages naturels de Montbrun

Le Trail des 3 Combes propose plusieurs parcours de course à pied et randonnée au cœur des paysages naturels de Montbrun. Événement convivial ouvert aux amateurs et aux sportifs confirmés. On vous attends nombreux pour parcourir les sentiers de notre magnifique village !

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place de la mairie Montbrun 46160 Lot Occitanie

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English :

The Trail des 3 Combes offers several running and hiking trails in the heart of Montbrun’s natural landscapes

L’événement Trail des 3 combes à Montbrun Montbrun a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Figeac