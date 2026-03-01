Trail des 3 combes à Montbrun Montbrun
Trail des 3 combes à Montbrun Montbrun dimanche 22 mars 2026.
Trail des 3 combes à Montbrun
place de la mairie Montbrun Lot
Tarif : 14 – 14 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 08:30:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Le Trail des 3 Combes propose plusieurs parcours de course à pied et randonnée au cœur des paysages naturels de Montbrun
Le Trail des 3 Combes propose plusieurs parcours de course à pied et randonnée au cœur des paysages naturels de Montbrun. Événement convivial ouvert aux amateurs et aux sportifs confirmés. On vous attends nombreux pour parcourir les sentiers de notre magnifique village !
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place de la mairie Montbrun 46160 Lot Occitanie
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English :
The Trail des 3 Combes offers several running and hiking trails in the heart of Montbrun’s natural landscapes
L’événement Trail des 3 combes à Montbrun Montbrun a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Figeac