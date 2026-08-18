Informations pratiques

Septmoncel les Molunes

TRAIL DES 7 MONTS

La fin du pré Septmoncel les Molunes Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 12:00:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Le Trail des 7 monts propose le samedi 10 octobre 2026 3 courses et une randonnée

le Trail de 34km et 1900 D+

l’enjambée de 15km et 590 D+

le sprint trail de 9km et 360 D+

la randonnée sur le 9km ou le 15km au choix

Pour les inscriptions, aller sur le site https://entente-sportive-septmoncel.fr .

La fin du pré Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté flavien.cortinovis@gmail.com

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English : TRAIL DES 7 MONTS

L’événement TRAIL DES 7 MONTS Septmoncel les Molunes a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE