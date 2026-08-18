TRAIL DES 7 MONTS Septmoncel les Molunes
samedi 10 octobre 2026 · Septmoncel les Molunes
Informations pratiques
Septmoncel les Molunes
TRAIL DES 7 MONTS
La fin du pré Septmoncel les Molunes Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 12:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le Trail des 7 monts propose le samedi 10 octobre 2026 3 courses et une randonnée
le Trail de 34km et 1900 D+
l’enjambée de 15km et 590 D+
le sprint trail de 9km et 360 D+
la randonnée sur le 9km ou le 15km au choix
Pour les inscriptions, aller sur le site https://entente-sportive-septmoncel.fr .
La fin du pré Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté flavien.cortinovis@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : TRAIL DES 7 MONTS
L’événement TRAIL DES 7 MONTS Septmoncel les Molunes a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
À voir aussi à Septmoncel les Molunes (Jura)
- Trail des 7 Monts Septmoncel les Molunes 10 octobre 2026