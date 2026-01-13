Trail des 7 sources Lapeyre
Trail des 7 sources Lapeyre dimanche 29 mars 2026.
Trail des 7 sources
LAPEYRE Lapeyre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
9h Le Pig’menté (trail 22km/700D+).
9h30 Les eaux taries du Pélam (trail 12km/400D+).
9h45 Marche (8km et 12km).
12h L a Papé Pig course enfants (0,5/1/1,5km).
Buvette et restauration sur place, Tombola des dossards.
Inscriptions en ligne.
.
LAPEYRE Lapeyre 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9am Le Pig’menté (trail 22km/700D+).
9:30am Les eaux taries du Pélam (trail 12km/400D+).
9:45 am Walk (8km and 12km).
12h L a Papé Pig children’s race (0.5/1/1.5km).
Refreshment bar and catering on site, bib raffle.
Online registration.
L’événement Trail des 7 sources Lapeyre a été mis à jour le 2026-01-13 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65