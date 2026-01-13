Trail des 7 sources

LAPEYRE Lapeyre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

9h Le Pig’menté (trail 22km/700D+).

9h30 Les eaux taries du Pélam (trail 12km/400D+).

9h45 Marche (8km et 12km).

12h L a Papé Pig course enfants (0,5/1/1,5km).

Buvette et restauration sur place, Tombola des dossards.

Inscriptions en ligne.

LAPEYRE Lapeyre 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

9am Le Pig’menté (trail 22km/700D+).

9:30am Les eaux taries du Pélam (trail 12km/400D+).

9:45 am Walk (8km and 12km).

12h L a Papé Pig children’s race (0.5/1/1.5km).

Refreshment bar and catering on site, bib raffle.

Online registration.

