Trail des Aiguilles Rouges Domaine skiable du Savoy Chamonix-Mont-Blanc
Trail des Aiguilles Rouges Domaine skiable du Savoy Chamonix-Mont-Blanc samedi 27 septembre 2025.
Trail des Aiguilles Rouges
Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
Le trail des Aiguilles Rouges vous emmène à la découverte du massif des Aiguilles Rouges sur 3 parcours..
.
Domaine skiable du Savoy Champ du Savoy Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes trailaiguillesrouges@gmail.com
English :
Running the Trail of Aiguilles Rouges you will discover this wilderness and preserved area
German :
Der Trail des Aiguilles Rouges führt Sie auf 3 Strecken zur Entdeckung des Massivs der Aiguilles Rouges…
Italiano :
Il sentiero delle Aiguilles Rouges vi porta alla scoperta del massiccio delle Aiguilles Rouges attraverso 3 itinerari…
Espanol :
El sendero de las Agujas Rojas le lleva a descubrir el macizo de las Agujas Rojas a través de 3 recorridos…
L’événement Trail des Aiguilles Rouges Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc