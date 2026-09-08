TRAIL DES AURI’GINES Aurignac
samedi 10 octobre 2026 · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
TRAIL DES AURI’GINES
Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 12:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Petits et grands, chacun est convié à cette journée de partage sportif, conviviale, adaptée et destinée à toute la famille, pour ce Trail organisé par l’association Aurignacourt.
Pour les trails, le départ devra obligatoirement être pris avec une frontale (qui fonctionne !)
Pas de ravitaillement solide sur les parcours mais des points d’eau seront présents.
Il nous tarde de retrouver ton sourire autour d’une bière et du repas qui te sera offert après ta course !
Clôture des inscriptions le 09/10/2026 .
Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Young and old alike are invited to this fun, inclusive, and family-friendly sporting event—a trail run organized by the Aurignacourt Association.
L’événement TRAIL DES AURI’GINES Aurignac a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)
- QUE PARLAM GASCON Rue Saint-Michel Aurignac 17 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 19 septembre 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LES MÉDIÉVALES D’AURIGNAC Aurignac 19 septembre 2026
- CINÉ JEUNES TOY STORY 5 ESPACE SAINT-MICHEL Aurignac 19 septembre 2026
- Visite guidée des deux enceintes médiévales, Château Comtal, Aurignac 20 septembre 2026