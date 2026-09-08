Informations pratiques

Aurignac

TRAIL DES AURI’GINES

Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 12:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Petits et grands, chacun est convié à cette journée de partage sportif, conviviale, adaptée et destinée à toute la famille, pour ce Trail organisé par l’association Aurignacourt.

Pour les trails, le départ devra obligatoirement être pris avec une frontale (qui fonctionne !)

Pas de ravitaillement solide sur les parcours mais des points d’eau seront présents.

Il nous tarde de retrouver ton sourire autour d’une bière et du repas qui te sera offert après ta course !

Clôture des inscriptions le 09/10/2026 .

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Young and old alike are invited to this fun, inclusive, and family-friendly sporting event—a trail run organized by the Aurignacourt Association.

L’événement TRAIL DES AURI’GINES Aurignac a été mis à jour le 2026-09-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE