Trail des Balcons d’Azur 2026 Parc de Robinson Mandelieu-la-Napoule

Trail des Balcons d’Azur 2026

Parc de Robinson 1240, avenue de la Mer Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif en fonction des courses

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Le Trail des balcons d’azur est une course à pied nature balisée à allure libre en semi autosuffisance se déroulant sur un terrain varié de pistes et sentiers.

.

Parc de Robinson 1240, avenue de la Mer Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Trail des Balcons d’Azur is a signposted, free-paced, semi-self-sufficient nature run on a varied terrain of tracks and trails.

L’événement Trail des Balcons d’Azur 2026 Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule