Trail des Balcons d’Azur 2026 Parc de Robinson Mandelieu-la-Napoule samedi 11 avril 2026.
Trail des Balcons d’Azur 2026
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif en fonction des courses
Le Trail des balcons d’azur est une course à pied nature balisée à allure libre en semi autosuffisance se déroulant sur un terrain varié de pistes et sentiers.
Parc de Robinson 1240, avenue de la Mer Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Trail des Balcons d’Azur is a signposted, free-paced, semi-self-sufficient nature run on a varied terrain of tracks and trails.
L’événement Trail des Balcons d’Azur 2026 Mandelieu-la-Napoule a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu la Napoule