Trail des Balcons Sud de Chartreuse Mairie, place Victor Jaillet Quaix-en-Chartreuse
Trail des Balcons Sud de Chartreuse Mairie, place Victor Jaillet Quaix-en-Chartreuse dimanche 24 mai 2026.
Trail des Balcons Sud de Chartreuse
Mairie, place Victor Jaillet AS Quaix-en-Chartreuse Quaix-en-Chartreuse Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le trail des balcons sud de Chartreuse propose des parcours différents (un 28 km, un 9 km, un 5 km et une marche nordique… sans oublier la course des enfants l’après-midi.)
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Mairie, place Victor Jaillet AS Quaix-en-Chartreuse Quaix-en-Chartreuse 38950 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@trailquaix.fr
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English :
The trail des balcons sud de Chartreuse offers different routes (a 28 km, a 9 km, a 5 km and a Nordic walk? not forgetting the children’s race in the afternoon)
L’événement Trail des Balcons Sud de Chartreuse Quaix-en-Chartreuse a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Grenoble Alpes