Trail des Balcons Sud de Chartreuse Mairie, place Victor Jaillet Quaix-en-Chartreuse

Trail des Balcons Sud de Chartreuse

Mairie, place Victor Jaillet AS Quaix-en-Chartreuse Quaix-en-Chartreuse Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le trail des balcons sud de Chartreuse propose des parcours différents (un 28 km, un 9 km, un 5 km et une marche nordique… sans oublier la course des enfants l’après-midi.)

.

Mairie, place Victor Jaillet AS Quaix-en-Chartreuse Quaix-en-Chartreuse 38950 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@trailquaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The trail des balcons sud de Chartreuse offers different routes (a 28 km, a 9 km, a 5 km and a Nordic walk? not forgetting the children’s race in the afternoon)

L’événement Trail des Balcons Sud de Chartreuse Quaix-en-Chartreuse a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Grenoble Alpes